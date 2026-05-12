Ottima esibizione a Jesi del duo Anima Antica formato da Rino Bartera e Romualdo Cappelletti / FOTO

JESI – Ottima esibizione, a Jesi, del duo Anima Antica. Un’esibizione avvenuta nell’ambito del palio di San Floriano. Perfetta anche l’organizzazione dell’Associazione culturale “Para un principe enano”.

Nella circostanza si sono esibiti come suonatori e narratori Rino Bartera e Romualdo Cappelletti.

Nel corso dello spettacolo ci sono stati anche due stupendi momenti con una danzatrice bravissima, Angela Anconetani Lioveri.

Bartera e Cappelletti hanno proposto ai presenti un viaggio musicale nel Medioevo e nel Rinascimento, tra sacro e profano, tra danze, saltarelli, canti religiosi, frottole, canzoni di guerra e d’amore, ponendo l’attenzione sulla lettura dei testi, con dedicati arrangiamenti di flauti e guitarlele.

Queste le parole della presidente dell’associazione culturale “Para un principe enano”, Olga Lidia Priel Herrera: “Grazie al duo Anima Antica. Romualdo Cappelletti e Rino Bartera ci avete piacevolmente trasportato nella storia di un’epoca da approfondire per la sua conoscenza”.

Lo spettacolo è stato promosso da un’associazione no profit, formata da cubani presenti nelle Marche ed in Lombardia, che opera nel settore migratorio con la collaborazione dell’ambasciata di Roma e Milano.

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