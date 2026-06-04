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CULTURA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Alla Bottega del Libro di Macerata presentazione del libro di Gambini con musiche del duo Anima Antica

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 4, 2026

MACERATA – Il duo Anima Antica (Romualdo Cappelletti e Rino Bartera) suonerà domani sera – venerdì – dalle ore 21, alla Libreria Bottega del libro di Macerata per la presentazione del bellissimo Libro di Michele Gambini “4 marzo 1436”.

Nell’occasione si tornerà alla notte del 24 marzo 1436, la vigilia del giorno che sancì l’arrivo di una nuova era, raccontata direttamente da #Gualtiero, #Lucrezia, #Ceccone e l’anonimo #Frate, accompagnati dalle note del duo musicale Anima Antica.

Una serata da non perdere, moderata dal fumettista Mauro Cicarè.

 

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