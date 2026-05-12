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ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

A Castelfidardo incendio di pannelli fotovoltaici

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 12, 2026

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada provinciale 10, nel comune di Castelfidardo, per l’incendio di pannelli fotovoltaici presso una ditta.
Le squadre di Osimo e Ancona hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’impianto, che ha interessato complessivamente 16 pannelli. Si sta provvedendo alla messa in sicurezza in collaborazione con personale della ditta elettrica.

 

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