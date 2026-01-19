Il Duo Anima Antica suonerà all’Università della terza età di San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – Il Duo Anima Antica suonerà venerdì 23 all’Università della terza età dell’Alto Maceratese di San Severino Marche.

Un Viaggio musicale nel Medioevo e Rinascimento tra sacro e profano, tra danze, saltarelli, canti religiosi, frottole, canzoni di guerra e d’amore, ponendo l’attenzione alle melodie e alla lettura dei testi, con dedicati arrangiamenti di flauti e guitarlele.

