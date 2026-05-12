Il sottosegretario Prisco a Fermo: focus sul potenziamento operativo dei Vigili del fuoco

FERMO — Una giornata di alto profilo istituzionale ha visto protagonista il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, che ha accolto la visita ufficiale del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco.

L’incontro ha rappresentato un’occasione strategica per fare il punto sulle prospettive di sviluppo del Comando di recente istituzione e per ribadire l’attenzione del Governo verso il presidio del soccorso tecnico urgente nel territorio fermano.

A nobilitare l’evento, la partecipazione delle massime autorità civili e militari della provincia, a conferma della consolidata sinergia operativa che caratterizza il territorio.

Accanto al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, erano presenti: il Prefetto di Fermo, Dott. Edoardo D’Alascio; il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per le Marche, Ing. Vincenzo Bennardo; il Questore, Dott. Eugenio Ferraro; il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Gino Domenico Troiani; il Comandante della Guardia di Finanza, Col. Vittorio Angelini; il Comandante della Guardia Costiera, T.V. Angelo Picone.

Nel corso della visita, il Sottosegretario Prisco ha effettuato un sopralluogo delle strutture del Comando, esprimendo vivo apprezzamento per la qualità degli interventi di ammodernamento realizzati grazie agli investimenti stanziati negli ultimi anni.

Il Comandante Provinciale, Ing. Donatello Di Marzo, ha illustrato agli ospiti l’attuale assetto organizzativo del Comando, ponendo particolare enfasi sui risultati operativi conseguiti nell’ultimo anno. Numeri che certificano l’efficacia del dispositivo di soccorso in un territorio dalla morfologia complessa, che spazia dalla costa adriatica all’entroterra collinare e montano.

Nel corso del colloquio, il Sottosegretario ha posto particolare enfasi su come le attuali dotazioni di mezzi e l’avanguardia delle strutture in uso al Comando di Fermo costituiscano un beneficio diretto e tangibile per i cittadini, traducendosi in un’opera di soccorso quotidianamente prestata dal personale dei Vigili del Fuoco con elevati standard di efficacia e professionalità. Un riconoscimento, quello dell’On. Prisco, che valorizza tanto l’investimento strumentale quanto il fattore umano, ribadendo come la qualità del servizio reso alla collettività sia il vero metro della modernizzazione in atto.

A suggello della giornata, il Capo del Corpo Ing. Mannino ha confermato la volontà di integrare in tempi brevi la dotazione di attrezzature tecniche d’avanguardia necessarie al Comando, assicurando una risposta puntuale alle esigenze logistiche residue.

La visita ha sancito un passaggio importante per il futuro del Comando di Fermo, che si conferma pronto ad affrontare le sfide del soccorso tecnico urgente con rinnovato vigore e il pieno sostegno del Ministero dell’Interno.

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