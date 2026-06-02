Rinviata a sabato la grande cena medievale al castello di Montefiore

RECANATI – La grande cena medievale al castello di Montefiore con la musica di Anima Antica e altri spettacoli, a causa della pioggia, è stata rimandata a sabato 6 giugno. In quella occasione ci sarà una vera e propria immersione nel Medioevo!

Ecco cosa ti aspetta in questa notte leggendaria:

Cena Tipica Medievale: Sapori antichi e fiumi di pietanze succulente.

Vino illimitato: come nei veri banchetti di corte, i calici non saranno mai vuoti!

Musica e balli dell’epoca: lasciati travolgere dai ritmi di musici e giullari.

Un Vero Duello Medievale: trattieni il fiato mentre i cavalieri si sfidano a colpi di spada davanti ai tuoi occhi!

LA NOVITÀ: una formula unica che unisce spettacolo, storia e open bar di vino in una location da favola.

Non rischiare di rimanere a bocca asciutta. I posti sono LIMITATI per garantire a tutti un’esperienza da veri nobili!

Prenota subito il tuo tavolo prima che sia troppo tardi! (tel/whatsapp 344-6566227 –

Prezzo 45.00 a persona)

Menu :

-Fave fresche con brodo di carne

-Torta de Herbe (torta salata di erbe miste con uova e formaggio)

-Zanzarelli (Minestra con stracciatella e zafferano)

-Ambrogino di polli (Pollo a pezzi con susine datteri e spezie)

-Sic Fac Fritatem de pomeranciis (Frittata all’arancia)

-Acqua e Vino a volontà

Spettacolo Medievale a cura di FERREO CORE ASD

Musica a cura del Duo Anima Antica con Romualdo Cappelletti e Rino Bartera.

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