Presentato a Macerata il libro “24 Marzo 1436” dello scrittore recanatese Michele Gambini

MACERATA – Presso La Bottega del Libro di Macerata si è tenuta la presentazione del libro edito da Arpeggio Libero “24 Marzo 1436” dello scrittore recanatese Michele Gambini con le illustrazioni dell’artista Sudario Brando.

Il libro narra, attraverso 4 cantiche in rima, la notte prima della consacrazione della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze e della sua cupola, opera dell’architetto Filippo Brunelleschi.

L’incontro, moderato da Mauro Cicarè, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, ha dato modo all’autore di spiegare la genesi dell’opera e perché il lavoro di Brunelleschi sia stato così importante.

A fare da contrappunto al racconto dell’autore gli intermezzi musicali del duo “Anima Antica”, con Rino Bartera al guitarlele e Romualdo Cappelletti ai flauti popolari, specializzato in repertorio medievale e rinascimentale, che ha saputo proiettare i presenti nelle atmosfere dell’epoca.

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