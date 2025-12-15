AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia VIDEO

Rinnovata la tradizionale visita dei Vigili del fuoco ai reparti di pediatria dell’Ospedale di Macerata / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 15, 2025

MACERATA – Si è rinnovata la tradizionale visita da parte del personale dei Vigili del fuoco ai reparti di pediatria dell’Ospedale Generale Provinciale di Macerata.

Iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, coordinati dal Comandante Leonardo Rampino, la società Clementoni S.p.A., azienda del territorio leader nella produzione di articoli per bambini, e la disponibilità del personale dell’ospedale ad accogliere tale iniziativa.
Mediante l’utilizzo dell’autoscala, i piccoli pazienti hanno potuto ammirare dalle vetrate dei reparti i Vigili del fuoco impegnati in tecniche speleo alpino fluviale, donando ai bambini un momento di stupore e di distrazione.
Successivamente, nel rispetto delle norme sanitarie, il personale con il Babbo Natale dei Vigili del fuoco, ha consegnato ai piccoli pazienti presenti in reparto i regali donati dalla società Clementoni. Oltre ad offrire un momento di gioia e divertimento, l’evento ha avuto l’obbiettivo di portare un messaggio di vicinanza e di solidarietà ai piccoli pazienti dell’ospedale.
La visita è stata accolta con grande entusiasmo, anche dal personale sanitario dei reparti e il ringraziamento ricevuto ha rappresentato un significativo coronamento dell’evento.

QUI SOTTO un video:

 

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

Dic 15, 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

Dic 13, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CIVITANOVA MARCHE CRONACA IN PRIMO PIANO

Motopeschereccio imbarca acqua, pronto intervento dei Vigili del fuoco

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia VIDEO

Rinnovata la tradizionale visita dei Vigili del fuoco ai reparti di pediatria dell’Ospedale di Macerata / VIDEO

15 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

13 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it