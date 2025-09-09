Finisce in una scarpata profonda 30 metri, soccorso e portato in ospedale

ROCCAFLUVIONE – Dalle 12,50 di oggi i Vigili del fuoco di Ascoli sono stati impegnati in località Macchignano, nei pressi del bivio per Montegallo, per soccorrere un uomo, scivolato in una scarpata per circa 30 metri.

Un’operazione resa difficile dalla folta vegetazione.

Intorno alle 14 l’uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco giunti sul posto, mediante l’utilizzo di tecniche di derivazione Saf (speleo – alpino – fluviale).

Calato nel dirupo, l’operatore dei Vigili del fuoco lo ha stabilizzato su una barella, poi l’uomo è stato riportato sul piano stradale dove è stato preso in consegna dal personale sanitario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati