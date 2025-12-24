A Fermo un Natale di Cuore e Coraggio

I Vigili del fuoco abbracciano i Piccoli Eroi del “Murri”

FERMO – La magia delle festività entra in corsia: il Comando dei Vigili del fuoco di Fermo trasforma il reparto di pediatria in un luogo di gioco e speranza. C’è una divisa che nell’immaginario collettivo rappresenta forza, sicurezza e protezione: quella dei Vigili del Fuoco.

Eppure, in occasione di queste festività natalizie, gli uomini e le donne del Comando di Fermo hanno deciso di spogliarsi idealmente dei panni dell’emergenza per indossare quelli, ancora più nobili, della solidarietà e della tenerezza. La squadra ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale “Murri” di Fermo, con un obiettivo preciso e delicato: regalare un sorriso e un momento di necessaria leggerezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie, costretti a trascorrere i giorni di festa lontano dal calore domestico.

Per alcune ore, i corridoi e le stanze del reparto hanno cambiato volto. Grazie all’entusiasmo dei pompieri, la pediatria è stata trasformata nella Casa di Babbo Natale. Tra giochi improvvisati e intrattenimento, la routine ospedaliera ha lasciato spazio alla meraviglia, permettendo ai bambini di immergersi in un’atmosfera di pura festa. Il momento più toccante è stato, naturalmente, quello della consegna dei doni.

Sorprese e regali, consegnati dalle mani di chi, per mestiere, è abituato a salvare vite, ma che in questa occasione si è trovato di fronte ai veri supereroi: i piccoli pazienti, impegnati nelle loro silenziose e quotidiane lotte per la salute. L’iniziativa nata spontaneamente dalla volontà del personale dei Vigili del fuoco e patrocinata dalla Prefettura di Fermo, si è concretizzata grazie alla collaborazione ed alla sensibilità del personale sanitario dell’ospedale. Si è trattato di un vero e proprio esercizio di ludoterapia improvvisata: un modo per curare non solo il corpo, ma anche lo spirito.

Un gesto di altruismo reso possibile grazie a una rete di solidarietà concreta. In molti hanno voluto contribuire alla riuscita dell’evento: dalle piccole offerte in denaro raccolte dallo stesso personale del Comando, fino al generoso sostegno di alcune piccole aziende del territorio, che non hanno esitato a supportare la causa. Una giornata che rimarrà impressa nei cuori dei bambini, delle famiglie, degli stessi Vigili del fuoco e del personale della Prefettura, a testimonianza che il regalo più prezioso non è quello che si scarta, ma il tempo e l’amore che si dedicano agli altri.

