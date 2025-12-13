Lezioni sulla salute dentale nelle scuole con il Rotary Tolentino

di CARLA PASSACANTANDO

TOLENTINO – Rotary Tolentino porta nelle scuole il progetto “Denti sani”. Lo scopo è sensibilizzare i bambini sull’importanza della cura della propria bocca e della prevenzione delle patologie dentali. Il progetto, sostenuto dal Rotary Tolentino, è rivolto alle classi quinte dell’Istituto comprensivo “Paladini” di Treia.

L’altra mattina, a partecipare alla lezione di igiene dentale sono stati gli alunni dei plessi “Dolores Prato” e “Don Luigi Sturzo”, che hanno seguito con grande interesse le spiegazioni del dentista e socio del Rotary Tolentino Leonardo Compagnucci, affiancato dal figlio Giorgio, anch’egli dentista.

Qualche settimana fa l’iniziativa aveva già coinvolto le classi quinte A e B del plesso “Arcobaleno” di Passo di Treia, confermando l’intento del club di raggiungere tutti gli studenti delle ultime classi della primaria. In apertura, il presidente del Rotary Tolentino, Iole Rosini, ha illustrato finalità e contenuti del progetto, sottolineando quanto la prevenzione rappresenti una componente fondamentale del benessere fin dalla giovane età. La lezione, caratterizzata da un approccio dinamico e interattivo, ha permesso ai bambini di familiarizzare con i principi basilari della salute dentale grazie anche a video animati che hanno reso gli argomenti più divertenti e facilmente comprensibili.

Compagnucci ha spiegato l’anatomia del dente, le cause principali delle carie e le corrette tecniche per una pulizia efficace, sia con lo spazzolino tradizionale sia con quello elettrico. Non sono mancati approfondimenti sull’uso del filo interdentale e sulla scelta di un buon dentifricio, elementi chiave per proteggere lo smalto e prevenire disturbi gengivali. Al termine dell’incontro, ogni alunno ha ricevuto il “Certificato del supereroe dei denti”, insieme a un kit per l’igiene orale contenente spazzolino, dentifricio e collutorio, per incoraggiare l’adozione di corrette abitudini anche a casa.

I bambini hanno ricevuto inoltre un cruciverba a tema dentale, utile per verificare in modo ludico quanto appreso, e una piccola pubblicazione illustrata con consigli pratici su come mantenere i denti sani, inclusi suggerimenti relativi a una dieta equilibrata per prevenire carie e problemi gengivali. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo, trasformando l’apprendimento della salute orale in un’esperienza educativa, stimolante e divertente.

Ancora una volta, il Rotary Tolentino conferma il proprio impegno nel promuovere la prevenzione e il benessere tra i più giovani, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e attenti alla propria salute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati