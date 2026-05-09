Escursionista infortunato, soccorso dai Vigili del fuoco

MATELICA – Alle ore 17 le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata ed i volontari VVF di Apiro sono intervenute nel comune di Matelica per soccorrere un escursionista infortunato ad un arto inferiore.

L’uomo stava percorrendo il sentiero di Cima San Vicino insieme ad altri escursionisti quando si è verificato l’infortunio.

Gli operatori dei Vigili del fuoco, mediante tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), hanno provveduto al trasporto del ferito verso la strada principale, dove è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

L’intervento si è svolto in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino.

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