AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Escursionista infortunato, soccorso dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 9, 2026

MATELICA – Alle ore 17 le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata ed i volontari VVF di Apiro sono intervenute nel comune di Matelica per soccorrere un escursionista infortunato ad un arto inferiore.
L’uomo stava percorrendo il sentiero di Cima San Vicino insieme ad altri escursionisti quando si è verificato l’infortunio.
Gli operatori dei Vigili del fuoco, mediante tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), hanno provveduto al trasporto del ferito verso la strada principale, dove è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

L’intervento si è svolto in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

IN PRIMO PIANO PESARO & provincia SPORT VIDEO

La vendetta dell’ex Tomassini: la VL cade in gara 1 contro Rimini, ma la serie è tutt’altro che finita / VIDEO

Mag 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Una persona arrestata a Falconara per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa

Mag 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Per Ancona e Perugia successi nella Coppa Italia di lancio della ruzzola a squadre

Mag 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

IN PRIMO PIANO PESARO & provincia SPORT VIDEO

La vendetta dell’ex Tomassini: la VL cade in gara 1 contro Rimini, ma la serie è tutt’altro che finita / VIDEO

9 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Escursionista infortunato, soccorso dai Vigili del fuoco

9 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Una persona arrestata a Falconara per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Per Ancona e Perugia successi nella Coppa Italia di lancio della ruzzola a squadre

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it