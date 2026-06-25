AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un operaio si sente male in  un cantiere, soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 25, 2026

USSITA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 8:30, in località Capovallazza di Ussita per soccorrere un operaio colto da malore mentre si trovava su un’impalcatura di un cantiere edile.
La squadra dei Vigili del fuoco di Visso ha provveduto alla stabilizzazione dell’uomo su una barella spinale ed al successivo trasporto a terra mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Il lavoratore è stato poi affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto all’ospedale di Macerata.
Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pauroso scontro alla periferia di Macerata, automobilista soccorso e portato in ospedale

Giu 24, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Grave infortuno di un operaio in un cantiere edile

Giu 23, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SANT'ELPIDIO

Tragico incidente lungo l’autostrada, perde la vita un motociclista

Giu 22, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un operaio si sente male in  un cantiere, soccorso e portato in ospedale

25 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pauroso scontro alla periferia di Macerata, automobilista soccorso e portato in ospedale

24 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Grave infortuno di un operaio in un cantiere edile

23 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SANT'ELPIDIO

Tragico incidente lungo l’autostrada, perde la vita un motociclista

22 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it