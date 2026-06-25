Un operaio si sente male in  un cantiere, soccorso e portato in ospedale

USSITA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 8:30, in località Capovallazza di Ussita per soccorrere un operaio colto da malore mentre si trovava su un’impalcatura di un cantiere edile.

La squadra dei Vigili del fuoco di Visso ha provveduto alla stabilizzazione dell’uomo su una barella spinale ed al successivo trasporto a terra mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Il lavoratore è stato poi affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto all’ospedale di Macerata.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

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