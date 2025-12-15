AltrogiornaleMarche

Scuolabus coinvolto in un incidente, due feriti portati in ospedale

Dic 15, 2025

GAGLIOLE – I Vigili del fuoco di Camerino sono intervenuti alle ore 14 circa in località Basciano, nel comune di Gagliole, per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui uno scuolabus con a bordo alcuni ragazzi, rimasti illesi.
Due persone sono rimaste ferite all’interno di un’autovettura; una di esse è stata estratta dai Vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario del 118.
Presenti sul posto le forze dell’ordine.

 

