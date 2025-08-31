lunedì, Settembre 1, 2025
Ultimo:
Tre persone restano ferite nello scontro frontale fra due auto

CALDAROLA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:45 circa in contrada San Lorenzo per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente
Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, una delle quali è stata estratta dalla squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino ed affidata alle cure del personale sanitario.
Sul posto sono intervenuta anche l’eliambulanza e i Carabinieri per I rilievi.

 

