Tre persone restano ferite nello scontro frontale fra due auto

CALDAROLA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:45 circa in contrada San Lorenzo per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, una delle quali è stata estratta dalla squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino ed affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuta anche l’eliambulanza e i Carabinieri per I rilievi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati