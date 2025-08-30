domenica, Agosto 31, 2025
Ultimo:
CRONACAFERMO & provinciaIN PRIMO PIANO

Auto si ribalta, il conducente trasportato a Torrette con l’eliambulanza

www.altrogiornalemarche.it

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa in contrada Moje per un incidente stradale con un’auto ribaltata.

La squadra ha provveduto ad estrarre la persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, operando in collaborazione con il personale sanitario del 118, ed a mettere in sicurezza il veicolo.

Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it

Leggi anche: