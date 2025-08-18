lunedì, Agosto 18, 2025
Due feriti gravi in uno scontro tra auto, trasportati a Torrette

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7:30 circa per un incidente stradale tra due auto lungo la Strada Statale 78, nel comune di San Ginesio.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre i conducenti dalle due autovetture affidandoli alle cure del personale sanitario del 118 per essere elitrasportati all’ospedale regionale di Torrette con due eliambulanze.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore per effettuare le operazioni di messa in sicurezza.

Presenti sul posto i Carabinieri di Tolentino per i rilievi.

 

