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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Scontro tra due auto a Sambucheto, un ferito trasportato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Lug 30, 2026

MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18:40, in località Sambucheto, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione di una donna rimasta all’interno di un’autovettura ribaltata e alla messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a metano.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone. Una è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale, mentre le altre due sono uscite autonomamente dai rispettivi veicoli e sono rimaste illese.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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