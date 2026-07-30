Scontro tra due auto a Sambucheto, un ferito trasportato in ospedale

MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18:40, in località Sambucheto, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione di una donna rimasta all’interno di un’autovettura ribaltata e alla messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a metano.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone. Una è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale, mentre le altre due sono uscite autonomamente dai rispettivi veicoli e sono rimaste illese.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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