Due cavalli scivolano in un burrone, recuperati dai Vigili del fuoco / VIDEO
CASTORANO – Poco prima delle 22 della notte scorsa i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in contrada Rocchetta per recuperare due cavalli scivolati in un burrone.
Gli animali, in buono stato di salute, erano impossibilitati a risalire e sul posto si decideva di realizzare un sentiero alternativo per riportarli in superficie.
Con l’ausilio di un mezzo movimento terra, nel frattempo giunto dalla Centrale, l’intento veniva raggiunto ed intorno alle 4 gli animali venivano riconsegnati ai proprietari.
QUI SOTTO un video:
