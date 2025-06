Scontro tra due auto con nove persone coinvolte

TOLENTINO – Questa mattina, intorno alle ore 7:15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Paterno per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in uno scontro frontale.

La squadra di Tolentino ha provveduto ad estrarre le persone rimaste all’interno dei veicoli e ad affidarle alle cure del personale del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente nove persone.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

