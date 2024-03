Armata di Pentecoste, serata evento a teatro con l’Orchestra dei Fiati “Insieme per gli altri”

Appuntamento con la musica al Pagani di Monterubbiano sabato 23 marzo per sostenere la rievocazione in programma il 18, 19 e 21 maggio

MONTERUBBIANO – Rock, pop, gli immancabili pezzi jazz e blues, insieme alle più belle colonne sonore dei film che ci hanno fatto sognare. Sabato 23 marzo, dalle 21.00, serata evento al teatro Pagani di Monterubbiano con l’Orchestra dei Fiati “Insieme per gli altri”, a sostegno dell’associazione Armata di Pentecoste. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero incasso sarà destinato all’organizzazione della 59ma edizione della rievocazione storica “Sciò la Pica”.

“Il consiglio e tutta la macchina organizzativa dell’Armata chiamano a raccolta i cittadini di Monterubbiano e gli amici che amano la buona musica – spiega Meri Marziali, presidente dell’associazione Armata di Pentecoste e sindaca di Monterubbiano -. Siamo tutti al lavoro per l’edizione 2024 che quest’anno si svolgerà il 18, 19 e 21 maggio. L’appuntamento con l’Orchestra ‘Insieme per gli altri’ si annuncia come un viaggio emozionante: un’occasione per sostenere la nostra splendida rievocazione e sentirsi partecipi dell’atmosfera unica che ogni anno l’accompagna”.

La “Colonna sonora della solidarietà”, diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri, da quattro anni colleziona eventi su eventi in tutta Italia, riempiendo le sale.

L’orchestra si avvicina a grandi passi al traguardo dei 200 concerti tenuti in giro per il Paese: attività che ha consentito a oltre cento associazioni di volontariato di raccogliere fondi destinati a scopi sociali per circa 80 mila euro.

