Eroicamente Insieme, concerto di beneficenza per la popolazione alluvionata

In programma il 23 ottobre, al Teatro delle Muse di Ancona, in occasione della prima esibizione pubblica dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane “L’Eroica”

ANCONA – L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e l’Assemblea legislativa della Regione Marche organizzano per la serata del 23 ottobre prossimo al Teatro delle Muse di Ancona una serata evento dal titolo “Eroicamente Insieme” per la prima esibizione dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane “L’Eroica”, unica orchestra sinfonica in Italia composta da alunni e personale scolastico di tutte le scuole della regione, e di beneficenza a favore della popolazione alluvionata delle Marche.

In questa occasione, gli alunni marchigiani vogliono idealmente stringersi a tutti in un abbraccio musicale, per portare solidarietà a coloro che sono stati colpiti dalla recente alluvione ed in particolare ai familiari delle vittime ed alle comunità scolastiche maggiormente colpite. La serata sarà quindi occasione per condividere attraverso la musica, lingua dell’armonia universale, un momento di riflessione, di amicizia, di coraggio, di eroismo e di solidarietà, consapevoli che la nostra forza sta nell’affrontare con ardimento e passione ogni difficoltà

L’orchestra, istituita grazie alla creazione di un’apposita rete di scuole, può contare su un organico di oltre 130 alunni che si alternano nelle varie funzioni, supportati da professori in veste di tutor, che utilizzano le prove per realizzare delle master class educative. In concerto è composta da oltre 60 strumentisti di cui 24 strumenti a fiato, 4 percussionisti, 1 arpa, 1 pianista, 28 archi, 5 solisti, oltre a 10 componenti del corpo di ballo e 100 coristi.

Il concerto, dedicato alla forza ed al coraggio della popolazione marchigiana, alla capacità ed alla volontà degli studenti e di tutta la comunità scolastica di legare il filo dell’arte con quello della solidarietà, si terrà, come già detto, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 18,00 con il seguente programma

Preludio

Novaro – Mameli Il canto degli Italiani (coro e orchestra)

van Beethoven Inno alla gioia dalla Sinfonia n. 9 (orchestra) – Brano pianoforte e viola Robert Schumann da “Märchenbilder op.113”

Prima parte

Rossini Ouverture da Il Barbiere di Siviglia (orchestra) A. Mozart Andante dal Concerto per pianoforte e orchestra 21 in do maggiore K467

(pianoforte e orchestra)

Donizetti Una furtiva lacrima (tenore e orchestra) Verdi preludio atto I da La Traviata (orchestra) – Signore dal tetto natio da I Lombardi alla prima crociata (coro e orchestra)

Seconda parte

Bizet Ouverture da Carmen (orchestra) Mascagni Intermezzo da Cavalleria Rusticana (orchestra) Puccini Intermezzo da Manon Lescaut (orchestra)

Sì, mi chiamano Mimì da La Boheme (soprano e orchestra)

Oh soave fanciulla da La Boheme (soprano, tenore e orchestra)

Giordano Interludio da Fedora (orchestra) Verdi Và pensiero sull’ali dorate da Nabucco (coro e orchestra)

Brindisi da La Traviata (soprano, tenore e orchestra)

Gli Artisti:

Marta Tacconi, Pianoforte

Malgorzata Maria Bartman, Viola

———————————–

Roberta Ciampechini, Pianoforte solista

Emanuela Torresi, Soprano

Patrizio Saudelli, Tenore

———————————–

Alunni e personale delle scuole marchigiane

———————————–

Eleonora Faraoni, direttrice coro del Liceo Musicale Marconi di Pesaro

Marco Guarnieri, direttore coro del Liceo Musicale Rinaldini di Ancona

Danzatori del Liceo Coreutico G. Marconi di Pesaro

Ilaria Rossano, Eleonora Francesca Lombardo e Linda Montaccini, coreografe

———————————–

Direttore: Maestro Luca Maria Testa

Nell’occasione si esibiranno anche:

il coro ed il corpo di ballo del liceo Marconi di Pesaro,

il coro del liceo classico Rinaldini di Ancona.

Tutti i cittadini sono invitati all’evento

La partecipazione all’evento è gratuita, i posti sono disponibili fino ad esaurimento degli stessi. Per poter garantire una corretta partecipazione si richiede la prenotazione dei posti al seguente link https://www.marcheteatro.it/biglietteria/ dal giorno 14 ottobre 2022.

È possibile chiedere informazioni al contact center, predisposto per l’occasione, che risponde al numero 071 – 2295434 entro il giorno 22 ottobre 2022, oppure utilizzando la mail direzione-marche@istruzione.it.

Per tutti coloro che volessero partecipare alla raccolta fondi a favore degli alluvionati sarà inoltre possibile effettuare una donazione al seguente IBAN, IT97D0306902722100000006324 gestito dal Rotary di Ancona distretto 2090 con la causale del bonifico “Scuola 2022”.

Si ringraziano vivamente per il supporto alla serata il Gruppo api, il Rotary club Ancona distretto 2090, Bufarini srl, Beretta Caldaie, Marvit, Audi Zentrum Ancona Domina.

Un particolare ringraziamento è rivolto all’Orchestra Rossini di Pesaro per la fattiva collaborazione prestata.

