Con la Coppa Marche di Rugby tutti in mischia per la solidarietà

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 11 febbraio, alle ore 14:30, andrà in scena allo stadio Mandela di San Benedetto del Tronto il secondo atto della Coppa Marche tra l’Unione Rugby Samb e la Rugby Jesi, partita valida per la 13a giornata di Serie B. Un trofeo creato dall’amicizia e dalla passione che lega entrambi i club ed i loro presidenti Edoardo Spinozzi e Luca Faccenda per rendere ancora più speciale questa festa sportiva.

Evento che, a partire da questa edizione e per volere di entrambe le dirigenze, avrà anche una forte connotazione sociale ed aggregativa grazie alla presenza degli amici di Frolla Microbiscottificio, una cooperativa sociale di Osimo che va oltre la semplice produzione di biscotti, offrendo a ragazze e ragazzi con disabilità un percorso di inserimento lavorativo ed un’opportunità di crescita unica sia professionale che umana. Un modello virtuoso di altissimo valore civico, tanto da essere premiato nel 2021 a Bruxelles con il prestigioso Premio Cittadino Europeo.

Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare i giovani di Frolla presso i loro stand ed acquistarne i prodotti, sostenendo così una causa meravigliosa. Ma le sorprese non finiscono qui. La dirigenza ospiterà anche i ragazzi di “Famiglie a colori”, un progetto del Comune di Macerata che promuove l’affido dei minori stranieri non accompagnati, garantendogli non solo una famiglia pronta ad accoglierli ma anche percorsi linguistici, di inserimento lavorativo e ludico-sportivi.

La Coppa Marche, quindi, non sarà solo una partita, ma un’esperienza indimenticabile di amicizia e sostegno reciproco dove ad andare in meta non saranno le squadre in campo ma la solidarietà, con lo sport che ancora una volta saprà dimostrarsi uno strumento capace di unire ed abbattere ogni barriera.

