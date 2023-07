Ecco come trasformare la paura in coraggio, concluso il percorso attuato tra Recanati e Montecassiano

PORTO RECANATI – Nella spiaggia libera della località Scossicci di Porto Recanati, si è svolto l’evento conclusivo del percorso tenutosi da marzo a maggio fra le città di Recanati e Montecassiano: “Trasforma la paura in coraggio”.

Il corso è stato realizzato da Sara Camilletti, insegnante di Mindfullness, Marco Dari, insegnante di un Arte Marziale Thailandese e Irene Sdrubolini, insegnante di Yoga. L’intento voleva essere quello di utilizzare le tre discipline per dimostrare come attraverso una chiara presa di coscienza di sé sia possibile riuscire a trasformare, quindi non ad eliminare, la paura di fronte ad un pericolo, e ad una ingiustizia.

Per questo la meditazione è stata lo strumento per partire, per entrare all’interno di sé stessi, e gradualmente con lo yoga (posizioni) e con le tecniche di difesa personale (che comprendevano non solo pratiche ma anche istruzioni dettagliate per affrontare consapevolmente un pericolo) il partecipante poteva iniziare a prendere atto di sé sotto tutti gli aspetti essenziali e il lavoro poteva dirsi completo.

Sulla spiaggia, si è svolta una lezione conclusiva aperta anche ad esterni, in cui sono state ripercorse le tre discipline. Al termine della lezione, c’è stato il modo di condividere la propria sul personale lavoro, di condividere emozioni, motivazioni, e lasciarsi andare a qualche sorriso. Ma la voglia di fare e di permettere a sempre più persone di raggiungere questo obiettivo è tanto forte, da spingere i tre insegnati a ripartire da settembre e suddividere il lavoro fino a giugno, con una lezione a settimana, alternando le discipline.

Tutti coloro che fossero interessati ad intraprendere questo percorso possono rivolgersi a Sara Camilletti (339 8001391), Marco Dari (347 0027745), Irene Sdrubolini (345 9275462).

