Nuovo vertice al Rotary Club Fabriano: Stelluti sostituisce Tabocchini alla presidenza

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Avvicendamento al vertice del Rotary Club: Alessandro Stelluti prende il posto di Doriano Tabocchini che ha terminato il proprio anno da presidente. Le cerimonia del “martelletto” tra i due s’è tenuta all’Hotel Ristorante “Marchese del Grillo”, con il presidente uscente che, avvalendosi di una proiezione di slide ha stilato il bilancio sociale del suo mandato sottolineando, tra gli altri, la portata e valenza del progetto “Scienza e tecnologia interazione con il sociale e opportunità per i giovani”, rimarcando poi “nel mio piano direttivo avevo previsto la realizzazione di una decina di progetti. Come spesso accade “l’appetito vien mangiando”: tutti i progetti sono stati implementati e alla fine dell’anno da 10 sono diventati 18. Ho effettuato una valutazione delle ore di volontariato che sono state necessarie per realizzare i services e sono arrivato ad una stima, probabilmente in difetto, di 5000 ore. Altro punto importante la volontà di collaborare con altri club e associazioni del territorio. La collaborazione con gli altri club Rotary è particolarmente evidente in quanto abbiamo presentato un Global Grant per fornire “attrezzature medicali salvavita” in Africa all’ospedale di Chiulo. Abbiamo anche – ha concluso Tabocchini – organizzato o patrocinato molti progetti in ambito locale anche in collaborazione con le altre associazioni del territorio, la Regione Marche, l’Amministrazione comunale, le Fondazione Carifac, la fondazione il Vallato, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, le Università Marchigiane, il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno. Un grande ringraziamento va a tutto il consiglio direttivo in quanto le decisioni sono state sempre prese in un clima veramente propositivo e sereno. Grazie ancora a tutti voi per il vostro impegno e per aver reso possibile effettuare i services e gli eventi di questo anno. Auguro fin da ora ad Alessandro, il massimo successo nel suo mandato e sono sicuro che continueremo a fare la differenza nella nostra comunità”.

Nel corso della cerimonia, Tabocchini, ha consegnato i Paul Harris Fellow, il “certificato” di riconoscimento del Rotary ai soci Elisabetta Perini, Francesca Sergi, Mario Ciappelloni, Giuseppe Salerno, Fausto Burattini, presentando le ragazze dello Scambio Giovani: Aurora Marini e Cameron Claire Sibert che vive in Texas.

Epilogo dell’evento, il passaggio delle consegne al nuovo presidente Alessandro Stelluti, fabrianese di cinquantadue anni, dottore Commercialista, nel Rotary dal marzo 2017, sposato con Tania e padre di Domitilla e Matteo, appassionato di sci, Mountain Bike e passeggiate in montagna e culture dell’arte culinaria. Quest’ultimo, prima di presentare il Direttivo che lo supporterà nel suo mandato, ha ringraziato Tabocchini, auspicando di “poter portare a termine altrettanti service validi ed interessanti come i suoi”, sollecitando quanti hanno partecipato attivamente agli obiettivi raggiunti nel sostenerlo nella sua azione, augurandosi che siano ancora molti i soci che si adoperino nel suo anno di lavoro “con grande determinazione e spirito Rotariano”.

Come detto, il presidente Alessandro Stelluti, ha infine presentato il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno Rotariano 2023-2024. Doriano Tabocchini- Past President. Federica Capriotti- President Incoming. Fausto Burattini- Vice Presidente. Paolo Montanari – Segretario. Leandro Tiranti-Tesoriere. Patrizia Salari-Prefetto. Consiglieri: Edgardo Verna, Lorenzo Buldrini, Arianna Bardelli, Benedetta Gandini, Enrico Eupizi Brunamonti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it