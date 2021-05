Sabato a Torrette torna la boxe con una dilettantistica proposta dalla Gls Dorica

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – La GLS Dorica, società anconetana di pugilato di recente costituzione che fa capo al presidente David Urbinati ed al tecnico Diego Pieroni, esordisce alla organizzazione con una dilettantistica che si terrà presso il Centro Sportivo di via Esino, a Torrette, sabato 22 maggio prossimo con inizio alle ore 17.

Rigorosamente a porte chiuse per la nota pandemia ma forse una delle ultime senza pubblico perché a partire dal mese di giugno, con tutta probabilità e con le precauzioni del caso, sarà ammesso un certo numero di spettatori, soprattutto se le manifestazioni si terranno all’aperto.

Ma veniamo alla riunione di sabato, intitolata alla memoria dello zairese Kachama Masasa Zhora, professionista di ottima levatura recentemente scomparso, che consta di nove combattimenti con la partecipazione di otto palestre marchigiane e due romagnole.

Fra i matches in programma uno riguarda la categoria junior, giovanissimi entro i 16 anni; cinque la categoria youth, giovani entro i 18 anni mentre i tre residui vedranno la partecipazione degli elite, la massima categoria dilettantistica.

Cinque gli anconetani in gara: Fiore, Gioacchini, e Giacchetti della Nuova Pugilistica Dorica; Serraiocco e Iengo della GLS Dorica. Completeranno la riunione tre iesini: Sassaroli, Doda e Santinelli; tre atleti di San Benedetto: Manzo, Bernardini, Fedeli e Tarquini; due della Nike di Fermo: Sorani e Bregu; uno di Senigallia: Altea; uno di Cattolica: Campa; uno di Rimini: Mazzoli.

Il combattimento forse più atteso è quello fra l’anconetano Iengo ed il romagnolo Campa. Si tratta di due giovani talenti che vengono da esibizioni positive e che non vogliono battute d’arresto; match con esito incerto ma sicuramente di buona levatura. Da porre attenzione anche su quelli fra Fiore della Pug. Dorica ed il Sambenedettese Manzo e Giacchetti contro il fermano Bregu. Tutti matches equilibrati in cui è difficile pronosticare i vincitori.

Il programma

Junior kg 66: Mazzoli Francesco (Rimini Boxe) vs Fedeli Marco (Pug. 1923); Youth kg 60: Serraiocco Tommaso ( GLS Dorica ) vs Tarquini Lorenzo (Pug. Kaflot): kg 64: Iengo Alex (GLS Dorica) vs Campa Michele (Cattolica Boxe); Soldato Michael Stefano (GLS Dorica) vs Bernardini Geremia (Pug. 1923); Giacchetti Matteo (Pug. Dorica) vs Bregu Xhonatan (Nike); kg 69: Fiore Nicholas (Pug. Dorica) vs Manzo Simone (Pug. 1923); Elite 2^ kg 69: Storani Stefano (Nike) vs Doda Qami (Pug. Iesina); kg 75: Altea Gianpaolo (Pug. Senigallia) vs Santinelli Riccardo (Pug. Iesina); Elite kg 64: Gioacchini Leonardo (Pug. Dorica) vs Sassaroli Giordano (Pug. Iesina).

