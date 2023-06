Pireva Besart al centro della manifestazione pugilistica in programma a Bottega di Vallefoglia

di GABRIELE FRADEANI

VALLEFOGLIA – Per l’organizzazione della Boxing Club Miami domenica (25 giugno), in piazza Rossini con inizio alle ore 20,30, si svolgerà una mista di pugilato il cui main event vede un match fra i professionisti pesi supermedi Pireva Besart, kossovaro residente nelle Marche e allenato dal B.C.Castelfidardo (1-0-0) contro il bosniaco Panico Nikolas (0-8-0) che si batteranno sulla distanza delle sei riprese.

Pireva ha esordito nel novembre dello scorso anno a Castelfidardo con il piede giusto battendo lo slavo Namkpea Valentin evidenziando doti di aggressività e potenza; ora è chiamato alla riprova con il bosniaco Nikolas Panico che, almeno sulla carta, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile in quanto trattasi di un onesto collaudatore che si è battuto con elementi di spessore quali Riccardo Valentino e Alban Bermeta. Al di là quindi del risultato si tratterà di vedere il comportamento di Pireva e di capire come verrà a capo dell’avversario e se confermerà quanto di buono fatto vedere in occasione del suo esordio a Castelfidardo.

Marra e Gabbanelli, i Tecnici delle B.C.Castelfidardo puntano parecchio su questo atleta che a parere loro ha tutte le qualità per potersi mettere in luce in breve tempo.

A cornice dieci combattimenti con atleti marchigiani e romagnoli con confronti di sicuro interesse. Da tenere in particolare attenzione Rosicarello, WolaK e Gabbanelli della B.C.Castelfidardo; Said delle Ruffini Team e Barchetta della Nike tutti opposti a valiti avversari con esiti incerti che acuiranno l’interesse degli sportivi e lo spettacolo.

Il programma

Professionisti pesi super medi: Besart Pireva ( Kossovo – B.C. Castelfidardo) vs Nikolas Panico ( Bosnia Erzegovina) 6 riprese.

Junior kg 60: Carrioli Filippo (Nike) vs Mussoni Giovanni (Rimini Boxe); youth kg 54: Guiducci Christian (Montecchio Sport) vs Rosicarello Andrea (B.C.Castelfidardo); kg 63,5: Barchetta Tommaso (Nike) vs Roman Renato Gabriel (Rimini Boxe); Elite kg 60: Bartolucci Jacopo (Minchillo Boxe) vs Seck Mballo (B.C.Castelfidardo); kg 80: Olivieri Massimiliano (Miami) vs Baldissarri Lorenzo (Boxe Lugo); kg 71 : Cervellera Mirko (Miami) vs Halimi Alessandro (B.C.Castelfidardo); Parmegiani Leonardo ( Minchillo Boxe) vs Breccia Alessandro (B.C.Castelfidardo); kg 57: Said Yacouba (Ruffini Team) vs Battistoni Tommaso ( (B.C.Castelfidardo); kg 86: Morri Alessandro ( Rimini Boxe) vs Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo); kg 80: Laci Daniel (Miami) vs Wolak Daniel (B.C.Castelfidardo).

