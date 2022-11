Pugilato, Pireva Besart al centro della prossima riunione di Castelfidardo

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Ben dodici combattimenti in programma per la riunione edita dalla B.C.Castelfidardo che, come main event, propone l’esordio di un pugile kossovaro, Pireva Besart, che è in attesa della cittadinanza italiana per poi passare nel team di Castelfidardo guidato dai tecnici Marra e Gabbanelli.

Siamo nei supermedi, in una categoria in grado di offrire emozioni di carattere tecnico ma anche di tenere il match su livelli di grande agonismo in cui prevedere un esito prima del limite non è certamente un caso raro.

Pireva ha già combattuto da dilettante nelle riunioni del B.C.Castelfidardo e ora con licenza del proprio paese esordisce con quello che sarà il suo team. In questa prima prova si troverà di fronte Ephraim Valentin, atleta di origine congolese ma residente da tempo in Italia. Un pugile al suo quinto combattimento che vanta come migliore risultato un pareggio conseguito a Pisa contro Alessandro Benedetti. Un match di esordio che, al di la del risultato, dovrà evidenziare le possibilità di Pireva, che in palestra e da dilettante ha fatto cose egregie, di emergere anche a torso nudo in una categoria piuttosto difficile ed affollata.

Gabbanelli, uno dei suoi trainer, crede in questa possibilità e gli offre l’occasione imperniando la riunione sul suo nome. Ovviamente a cornice verranno presentati undici matches fra dilettanti con tutta la squadra del B.C.Castelfidardo opposta a validi atleti della Basilicata e dell’ Emilia Romagna. Particolarmente attesi alla prova fra i giovani: Rosicarello Andrea e Gabbanelli Anacleto mentre fra gli elite spiccano i nomi di Kpogo, Wolak e Cacchiarelli. Interessante per lo meno sulla carta il match fra l’anconetano Karimi Alì e Battistoni Tommaso soprattutto per l’agonismo che entrambi sanno esprimere.

Appuntamento quindi a questo intenso pomeriggio di Boxe a Castelfidardo presso il Palazzetto dello Sport di Piazzale Olimpia domenica prossima 20 novembre con inizio alle ore 17

Il programma

Professionisti pesi supermedi: Pireva Besart (Kossovo) vs Ephraim Valentin (Italia 0-3-1)

Schoolgirl kg 57: Kolodziej Marta (B.C.Castelfidardo) vs Roveri Anita (B. Bellavita); schoolboy kg 52: Maio Vincenzo (B.B.Castelfidardo) vs Cesarano Nicola (Quero Chiloiro); Youth kg 63,5: Kolodziej Davide (B.C.Castelfidardo) vs Mangiapia Daniele (B. Bellavita); kg 52: Rosicarello Andrea ( B.C.Castelfidardo) vs Leo Francesco (Quero Chiloiro); Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Tommasi Marco (Quero Chiloiro); kg 91: Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) vs Marci Lorenzo (Quero Chiloiro); Elite kg 67: Breccia Alessandro ( B.C. Castelfidardo) vs Dampha Bubacarr (B. Bellavita); kg 60: Battistoni Tommaso (B.C.Castelfidardo) vs Karimi Alì ( Dorica 2006); kg 63,5: Kpogo Jeremie (B.C.Castelfidardo) vs Montemurro Angelo (Pegasus Gym Boxing); kg 86: Wolak Daniel (B.C.Castelfidardo) vs Vitti Giovanni (Quero Chiloiro); kg 91: Cacchiarelli Davide (B.C.Castelfidardo) vs Rosati Matteo (B.Bartolini)

