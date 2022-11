Eros Seghetti al centro della prossima manifestazione pugilistica di Ascoli

di GABRIELE FRADEANI

ASCOLI PICENO – La ASD Nike di Fermo organizza presso la palestra Monterocco di Ascoli Piceno, per domenica 19 dicembre con inizio alle ore 17, una riunione di pugilato a carattere misto il cui main event vedrà l’imbattuto pugile della Ruffini Team, Eros Seghetti, misurarsi contro il colombiano, residente a Venezia, Ortiz Jorge. L’atleta marchigiano ha sin qui disputato otto combattimenti con sette vittorie ed un pareggio e punta decisamente ad una chance per i titolo nazionale. Il suo ultimo combattimento si è svolto lo scorso 30 ottobre a Montecchio ed in quella occasione si è imposto al serbo Aleksandar Petrovic.

Qui ad Ascoli si trova davanti un pugile colombiano che vanta una grandissima esperienza avendo disputato 90 combattimenti in tutti i ring del mondo. Esperienza quindi contro il desiderio di emergere di Seghetti che dopo una buona carriera dilettantistica ha approcciato il professionismo con la giusta determinazione e negli ultimi matches ha evidenziato di essere cresciuto e di poter dire la sua nella difficile categoria dei mediomassimi. Pesi consistenti per cui la soluzione anche prima del limite è non solo possibile ma probabile a tutto vantaggio dello spettacolo che si preannuncia di sicuro interesse.

In apertura la Nike di Fermo ha previsto un buon contorno dilettantistico forte di ben nove combattimenti fra cui spiccano i nomi di due campioni regionali nelle rispettive categorie: Karimi Alì della Dorica 2006 nei 60 kg, Wolak Daniel della B.C.Castelfidardo nei 91 kg . Due ottimi elementi che impostano la loro azione sull’agonismo e sul ritmo. Di fronte avranno degni competitor che li affronteranno su un piano di parità per tre riprese incandescenti e dall’esito incerto. Presenti anche due match al femminile.

Un cartellone pertanto godibilissimo per un pomeriggio di grande boxe.

Il programma

Professionisti pesi mediomassimi; Seghetti Eros (Ruffini Team 7-0-1) vs Ortiz Jorge (Colombia 9-75-6) 6 riprese.

Junior kg 60: Ciliberti Matteo (Ruffini Team) vs Ricci Damiano (Pug Jesina); kg 63: Fiorentino Gianluca ( Ascoli Boxe) vs Bishja Arlind (Boxing Club Bartolini): youth kg 60: Falcini Alessio( Ruffini Team) vs Mammarella Matteo (Ivanko Boxing Team); Elite kg 63: Maroni Letizia ( Ruffini Team) vs Varriale Susanna (Kaflot); Pallotta Letizia ( Ivanko Boxing Team) vs Zanellato Federica (D.B.T. Boxing Team); kg 91: Wolak Daniel (B.C.Castelfidardo) vs Tini Filippo ( Boxing Club Bartolini); Fall Ell Ousmane (Upa) vs Rosati Matteo (Boxing Club Bartolini); kg 60: Said Yacouba (Acc. Pug. 1923) vs Karimi Alì (Dorica 2006).

