Tragico incidente sull’A14, perde la vita il conducente di un’auto che si è scontrata con un camion

GROTTAMMARE – Un altro incidente mortale si è verificato lungo l’autostrada A14, a Grottammare, in uno dei tratti ancora interessati dai lavori.

L’ultima tragedia è accaduta poco prima della mezzanotte – alle 23.55 – sotto la galleria Croce dove una vettura, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale, si è scontrata con un camion.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto ha subito spento l’incendio che ha coinvolto l’auto e poi ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.

La corsia dell’autostrada interessata dall’incidente è rimasta chiusa fino alle 4 per favorire le operazioni di soccorso.

