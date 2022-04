Una donna perde la vita nel tamponamento tra un’auto ed un autoarticolato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Sul posto, alle 8.30, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco. Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia autostradale si è verificato un tamponamento tra un’auto ed autoarticolato.

La squadra di San Benedetto del Tronto del Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre una signora dall’abitacolo dell’auto, mediante attrezzature specifiche, ma purtroppo il medico presente sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

I Vigili del fuoco, subito dopo, hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Il traffico ha subito dei rallentamenti nel periodo strettamente necessario alle operazioni di soccorso.

