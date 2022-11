Italpol Vigilanza e Asur Marche insieme a tutela delle strutture sanitarie

L’azienda consolida la propria presenza in provincia di Pesaro

PESARO – Italpol Vigilanza, azienda leader nel settore della vigilanza e della sicurezza pubblica e privata, ha stipulato un accordo con Asur Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Area Vasta 1 Pesaro, per offrire i propri servizi a tutela delle strutture sanitarie.

Il servizio è attivo dal 1° novembre 2022 e include vigilanza fissa diurna e notturna, vigilanza ispettiva, servizio di tele vigilanza, videosorveglianza e pronto intervento in caso di necessità, per contrastare eventuali aggressioni e violazioni negli ambienti ospedalieri. Per questo motivo, l’ASUR Regione Marche ha deciso di ricorrere alla professionalità e all’esperienza di Italpol Vigilanza, con l’obiettivo di aumentare la sorveglianza e tutelare a 360 gradi i pazienti e gli operatori sanitari presenti nelle varie strutture.

«La sicurezza nelle strutture sanitarie deve essere totale, ed è qui che entra in campo Italpol Vigilanza. Gli operatori, i pazienti e tutti i soggetti che vivono la propria quotidianità in questi ambienti devono essere consapevoli di poter agire in tranquillità, senza alcuna preoccupazione relativa a eventuali furti, aggressioni o azioni violente che purtroppo, secondo le ultime notizie, sono in aumento in tutto il territorio nazionale» commenta Hugo Cabral Alves, Responsabile Retail Italia Italpol Vigilanza.

Italpol Vigilanza concentrerà la propria presenza nei seguenti centri:

Ospedale e Guardia Medica Cagli, Fossombrone, Pergola, Sassocorvaro;

Guardia Medica Apecchio, Piobbico, Mercatino Conca, Lunano;

Guardia Medica, Centro Salute Mentale (CSM) e Servizio Prevenzione e Cura Tossicodipendenze (SERT) Urbino;

SERT Fano, Pesaro;

Guardia Medica, Base 118 e CDS di Colli al Metauro.

L’azienda è già presente presso gli Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro e Fano.

Tutte le strutture sono collegate tramite Personal Tracker e collegamento IP su TLC alla Centrale Operativa Italpol Vigilanza, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui gli operatori controllano le segnalazioni provenienti dai sistemi di allarme collegati per valutare la migliore e più efficace soluzione d’intervento. Ciò è possibile anche grazie al monitoraggio costante delle oltre 90 telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dei centri sanitari.

Italpol Vigilanza, attiva sull’area regionale con due centri operativi ad Ancona e a Fano, presso i Comuni di Pesaro e Fano, presso l’Ente Universitario Erdis Urbino e nella Provincia di Pesaro Urbino, oltre che sul territorio nazionale in Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna, Umbria e Sicilia, consolida la propria presenza nelle Marche con l’obiettivo di offrire ai cittadini ancora più sicurezza, a garanzia di un’elevata qualità di vita.

ITALPOL VIGILANZA

Fondata a Roma dal Commendatore Domenico Gravina, si colloca tra le società di rilievo del proprio ambito grazie alla professionalità e al continuo aggiornamento degli oltre 2.800 membri dello staff e all’impiego di sistemi tecnologici all’avanguardia.

Italpol Vigilanza offre soluzioni complete e integrate a oltre 3.500 clienti, nel cui ambito sono rappresentate le realtà più affermate nei principali settori produttivi del Paese, aziende di servizi pubblici e privati.

L’Azienda è dislocata in Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna, Umbria, Marche e Sicilia (prov. Trapani).

