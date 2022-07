Venerdì a Recanati il primo appuntamento della Rassegna Organistica Permanente Gaetano Callido

RECANATI – È in programma domani (venerdì 29 luglio) il primo appuntamento della Rassegna Organistica Permanente Gaetano Callido organizzata dall’Associazione Controvento APS con il patrocinio della Regione Marche, la collaborazione con la Parrocchia San Francesco, l’Associazione Beniamino Gigli e il Centro Aiuto alla Vita di Recanati.

La rassegna si pone il duplice obiettivo di valorizzare l’organo Gaetano Callido della Chiesa di San Francesco, il più antico funzionante della città di Recanati e di promuovere la musica per organo, e non solo, nella nostra città. Il Gaetano Callido della Chiesa di San Francesco a Recanati è l’organo funzionante più antico della città e il suo motore è stato recentemente ripristinato grazie al contributo di Controvento APS in memoria del presidente Lucio Borgognoni, recentemente scomparso, a cui è dedicata la rassegna. Ad inaugurare il Callido è stato il l’organista recanatese Francesco Cingolani con un bellissimo concerto che si è tenuto durante le Celebrazioni di Sant’Antonio.

Da luglio a dicembre 2022 sono previsti tre concerti per organo (il sabato) che si svolgeranno nella Chiesa di San Francesco e tre guide all’ascolto (il venerdì precedente) che si svolgeranno della Sala della Musica dell’Associazione. Le guide all’ascolto saranno tutte curate dalla musicologa Maria Chiara Mazzi, docente del Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro con il contributo artistico del pianista Matteo Simonetti. La direzione artistica della Rassegna è dell’organista Francesco Cingolani.

La formula proposta, dei Fine settimana Musicali, dunque, è quella di un concerto ogni due mesi, quelli dispari, preceduti, il giorno prima, da una guida all’ascolto un po’ particolare. Il primo appuntamento è quindi domani (venerdì 29 luglio) alle 19.00 con PRIMA DELLE NOTE, conversazione con musica sul concerto di Mauro Ferrante: una narrazione storico musicale in cui Maria Chiara Mazzi ci aiuterà ad inquadrare il periodo storico a cui appartengono i brani che saranno eseguiti il giorno successivo. Un piacevole e divertente itinerario culturale “infastidito” dalle intrusioni musicali di Matteo Simonetti al pianoforte.

Sabato 30 luglio alle ore 21.15 invece si entrerà nel vivo della rassegna con il primo concerto dall’organista Mauro Ferrante che prevede un ricco programma con brani composti tra la gli inizi del Seicento e la metà del Settecento da autori come Frescobaldi, Merula, Bruna, Froberger, Storace, Cabanilles e Bach. L’introduzione al concerto, con note illustrative dei singoli brani in programma, sarà curata da Laura Borgognoni Pelati, giornalista e musicologa.

Controvento APS nasce dall’idea di Lucio Borgognoni, salito al cielo il 15 marzo 2022, di valorizzare il patrimonio artistico e culturale della sua famiglia e di metterlo a disposizione della comunità: oltre 8.500 unità tra libri spartiti e materiale multimediale che abbraccia oltre un secolo di storia e va dai dischi a 78 giri per arrivare agli Mp3 eMp4 che sono in corso di catalogazione. Lo scopo principale di Controvento è quello di promuovere attività sociali, culturali, artistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale. Lo facciamo attraverso l’organizzazione di attività culturali, attività di formazione, attività editoriale e, ultimo ma non meno importante, attività in ambito sociale. La Sala della Musica di Controvento ha un pianoforte e un impianto per la riproduzione di tutti i materiali multimediali e può accogliere fino a cinquanta persone.

La sede ospita anche l’Associazione Beniamino Gigli e gestisce la Biblioteca Borgognoni che fa parte del Sistema Bibliotecario Regionale Marche Sud.

Per saperne di più: www.controventoaps.org – www.controventonotizie.it – +39 071.9734801- +39 320.9127249 (anche whatsapp)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it