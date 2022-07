Picchia una donna, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato a Pesaro dalla Polizia

PESARO – Il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pesaro ha tratto in arresto un cittadino italiano per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Questa mattina l’attenzione dell’equipaggio di una volante che stava transitando nel centro storico veniva attirata da un passante, che segnalava una violenta lite in corso fra una coppia all’interno di una vettura parcheggiata.

Immediatamente i poliziotti si avvicinavano al veicolo, avendo così modo di scorgere all’interno un uomo che stava malmenando una donna. Decidevano quindi di intervenire senza frapporre indugio. Venivano però anticipati dall’uomo che, accortosi della presenza degli agenti, si lanciava fuori dall’abitacolo, aggredendoli. Solo a fatica i poliziotti riuscivano a bloccarlo. In tale contesto uno dei due operatori riportava una frattura ad una mano. Di conseguenza il succitato individuo veniva tratto in arresto. Sono in corso approfondimenti mirati a far luce sul contesto nel quale era maturata la lite.

