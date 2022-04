Schianto tra due auto, un ferito trasportato all’Ospedale di Torrette

NUMANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15, in via Litoranea, a Numana, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate tra loro due auto. La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha estratto una persona da una delle due auto per poi affidarla ai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette per accertamenti.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo i sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri.

