Alla guida dopo aver bevuto troppo, altre patenti ritirate a Fabriano

FABRIANO – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio coordinato nelle ore serali e notturne impiegando quattro pattuglie, tra le quali una in borghese. Complessivamente al lavoro 8 militari.

Sono state controllate più di 50 persone, oltre a 40 mezzi. Un extracomunitario è stato sorpreso alla guida, in via Casoli, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l: per il trentenne è scattato una sanzione amministrativa, il ritiro della patente e l’auto affidata a persona di fiducia.

Un venticinquenne nato in Albania e residente nella zona è stato fermato dal Radiomobile in viale Stelluti, aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi su litro ed è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata a persona di fiducia.

Sempre nelle ore notturne un ventenne del posto, in prossimità della stazione, è stato fermato per un controllo e l’alcoltest ha dato un valore superiore a 1. Anche per lui la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sanzione amministrativa, il ritiro della patente e l’auto affidata al proprietario.

Infine una 24enne del posto, nel tardo pomeriggio, è stata notata dal Nucleo Radiomobile mentre passeggiava con fare sospetto dietro al loggiato San Francesco. Nella perquisizione sono stati rinvenuti 9 grammi di hashish che erano nascosti tra gli indumenti. La droga è stata sequestrata e la giovane segnalata come assuntore.

