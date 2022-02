Torna la Settimana di raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Da martedì 8 a lunedì 14 febbraio torna la consueta raccolta dei farmaci promossa dal Banco Farmaceutico per affrontare la crescente povertà sanitaria. Sabato 12 febbraio è prevista la presenza di volontari presso le 44 farmacie della provincia di Ancona, nell’ambito della Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF).

Le persone che si recano presso le farmacie aderenti potranno donare un farmaco, che poi verrà distribuito agli enti assistenziali, convenzionati con il Banco Farmaceutico, presenti nel nostro territorio.

Quella di quest’anno è la 22° Raccolta, che si svolge, come nel 2021, in condizioni di emergenza sanitaria, ragion per cui verranno scrupolosamente rispettate le prescrizioni di sicurezza.

Purtroppo, come noto, la pandemia ha aggravato la situazione economica di molte persone. In questa ottica, la Settimana di Raccolta del Farmaco si propone di aiutare gli indigenti con la donazione di un farmaco, un piccolo gesto, ma grande per il risultato che produce. Questo semplice dono esprime la condivisione del bisogno e l’urgenza di non lasciare nessuno solo, soprattutto la gente più provata.

