Collezionista truffato, cinquantenne identificato e denunciato dai Carabinieri

FABRTIANO – Tre denunce da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano negli ultimi giorni. La prima riguarda una truffa nei confronti di un uomo di Sassoferrato, le altre, invece, sono scaturite nel corso dei controlli notturni per le vie della città della carta.

Un cinquantenne del Veneto è stato denunciato per truffa. A cadere nella trappola un 34enne residente a Sassoferrato che acquista, in un sito specializzato, alcuni modellini di treno da collezionare.

Dopo una veloce trattativa effettua un bonifico da 290 euro, attende qualche giorno, ma nulla. Il pacco non è mai arrivato e del venditore si sono perse le tracce. Il giovane, quindi, si reca in caserma per segnalare l’accaduto. I carabinieri della Stazione di Sassoferrato sono riusciti a risalire all’autore della truffa: un 50enne del Veneto che è stato denunciato.

Nel corso dei controlli effettuati, nelle ultime sere, a Fabriano, due automobilisti sono stati invece denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un 46enne del posto viaggiava, in via Dante, con andatura particolare ed è stato fermato per un controllo. L’alcoltest ha dato un valore superiore a quota 2 grammi su litro, oltre quattro volte il consentito.

In prossimità della stazione ferroviaria, invece, un 30enne, sempre di Fabriano, è stato fermato dai carabinieri: anche lui aveva un tasso alcolemico sopra i 2 grammi su litro. Per entrambi, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e il mezzo affidato a persona di loro fiducia.

