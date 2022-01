Autoarticolato resta bloccato in una strada periferica, recuperato dai Vigili del fuoco

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 14.15, in via Biondi, a Fabriano, per recuperare un autoarticolato che, a causa di un’errata informazione fornita dal sistema di navigazione, era rimasto bloccato.

Il conducente aveva infatti richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in quanto non riusciva più a far manovra per tornare sulla carreggiata.

La squadra di Fabriano, coadiuvata da una pala gommata e dall’autogrù arrivate dalla centrale dei Vigili del fuoco di Ancona, ha provveduto a riposizionare il mezzo pesante in modo tale da consentirgli di riprendere la strada per poter continuare il viaggio.

