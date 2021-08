Autoarticolato resta bloccato, recuperato e rimesso in movimento

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pignocco, ad Osimo, per recuperare un autoarticolato rimasto incastrato lungo la strada.

La squadra di Osimo in collaborazione con l’autogru proveniente dalla sede centrale di Ancona ha dovuto lavorare diverse ore per poter liberare il mezzo, carico di generi alimentari.

L’autoarticolato è poi stato trainato in modo tale da poter proseguire il proprio viaggio in autonomia. La strada e rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it