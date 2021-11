Autoarticolato trainato dai Vigili del fuoco e rimesso in carreggiata / Video

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Cantia, lungo la strada provinciale 16 per Sassoferrato, chiusa a causa dei lavori sul ponte, per un autoarticolato in panne su una strada sterrata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano ha trainato il mezzo pesante con la pala gommata dalla strada sterrata alla strada principale asfaltata.

QUI SOTTO un video:

