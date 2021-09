Vettura in fiamme sulla superstrada, traffico bloccato

SPINETOLI – I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti, questa mattina, sulla superstrada Ascoli Mare – direzione monti – nel tratto tra le uscite di Spinetoli e Castel di Lama, per l’incendio di un’autovettura in transito.

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno ha spento l’incendio dell’auto ed effettuato la messa in sicurezza di tutta l’area circostante.

Il traffico sulla superstrada è stato bloccato, in quanto in quel tratto si è obbligati a procedere a doppio senso, su un’unica corsia, in considerazione che sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale.

