Quattro auto in fiamme nella notte, aperta la caccia al piromane

CIVITANOVA MARCHE – Quattro auto in fiamme nella notte, in via della Rete ed in piazza San Martin. L’allarme è scattato poco dopo le 4. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio delle quattro vetture ed a mettere, subito dopo, in sicurezza le aree dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Questi ultimi hanno subito avviato le indagini per risalire a chi ha appiccato le fiamme alle auto.

