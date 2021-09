Tamponamento con due feriti sull’A14, un’auto finisce in un campo e prende fuoco

ANCONA – Questa sera, alle ore 19.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord, direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia autostradale il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a tamponare un’altra vettura.

In seguito al tamponamento una delle due auto coinvolte nello schianto è finita fuori strada, nel campo adiacente, incendiandosi.

Le squadre di Ancona dei Vigili del fuoco, intervenute con tre autobotti ed un mezzo 4×4, hanno provveduto a spegnere l’incendio che, nel frattempo, aveva interessato anche il campo dove era finita l’auto.

I conducenti delle due auto sono stati trasportati dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco dell’area interessata dall’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it