Nuovo tragico schianto sulla Statale con un morto e due feriti

LORETO – Un nuovo tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale Adriatica, tra Loreto, Castelfidardo e Porto Recanati. Purtroppo c’è stata anche una vittima.

Per cause in via di accertamento si sono scontrate quattro auto ed una moto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco. La squadra di Osimo, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha estratto due persone – un uomo ed una donna – ferite, rimaste incastrate all’interno di una vettura, utilizzando dell’attrezzatura specifica. Per una terza – l’uomo che si trovava alla guida della moto – è stato invece dichiarato il decesso.

I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette. L’uomo, date le sue condizioni ritenute abbastanza gravi, con l’eliambulanza e la donna con l’ambulanza del 118.

La Statale Adriatica è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi, i successivi rilievi tecnici ed il recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it