Fermato dalla Polizia il piromane che nella notte ha dato fuoco a quattro auto

CIVITANOVA MARCHE – E’ stato individuato e fermato, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Civitanova Marche, il piromane che, nella notte, ha dato alle fiamme quattro auto in via della Rete, in prossimità della discoteca Donoma.

Si tratta di un cittadino straniero di 40 anni che, nella notte, era stato anche inseguito da un agente della Guardia di Finanza che, libero dal servizio, lo aveva notato.

L’uomo, dopo essere stato ascoltato negli uffici del Commissariato di Civitanova Marche, è stato accompagnato nel carcere anconetano di Montacuto, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’allarme era scattato nella notte, dopo le 4. Sul posto erano prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che avevano provveduto a spegnere l’incendio delle quattro vetture ed a mettere, subito dopo, in sicurezza le aree dell’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it