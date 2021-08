Due auto, un camper ed un Tir coinvolti in un incidente: dieci feriti, l’autostrada chiusa al traffico

GROTTAMMARE – Dieci persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio, alle 17.15, in un incidente accaduto lungo l’autostrada A14, sotto la galleria Montesecco, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, un camper ed un mezzo pesante.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto che hanno estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere di una delle due auto coinvolta nell’incidente.

Complessivamente i feriti, trasportati nei vicini ospedali con le ambulanze del servizio sanitario, sono dieci, uno dei quali è stato ricoverato in condizioni abbastanza gravi.

I Vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza tutti i mezzi coinvolti nell’incidente. Nell’occasione sono state messe in sicurezza anche delle bombole di Gpl che erano nel camper coinvolto nello schianto e rimasto bloccato sotto la galleria di Montesecco.

In seguito all’incidente, per consentire i soccorsi e per il successivo recupero dei mezzi coinvolti, la carreggiata Sud della A14 è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it