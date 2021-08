Ancora sangue a San Benedetto, trentottenne accoltellato nella notte: arrestate 3 persone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo episodio di violenza, nella notte, a San Benedetto del Tronto. Un trentottenne è stato accoltellato, durante una rissa, scoppiata per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri.

L’uomo è stato trovato, con una profonda ferita all’addome, all’interno della sua auto, in un parcheggio nei pressi della rotatoria dedicata ai Caduti di Nassirya.

Prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 il trentottenne è stato portato all’Ospedale Madonna del Soccorso dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Su quanto accaduto i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno subito avviato le indagini che hanno portato a tre arresti e ad una denuncia a piede libero. Un uomo, l’accoltellatore, è stato arrestato per tentato omicidio ed altri due per rissa aggravata. Una quarta persona è stata invece deferita, in stato di libertà, per lo stesso reato.

