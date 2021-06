Silos in fiamme in un’azienda per la lavorazione del legno

POLVERIGI – Prima alcune esplosioni, poi una densa colonna di fumo. Paura, questa mattina, nell’area artigianale di Polverigi.

Un incendio si è infatti sviluppato all’interno di un silos, contenente segatura, nell’area dello stabilimento Fieramosca Srl, azienda che opera nella lavorazione del legno.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre provenienti da Osimo e Ancona.

I Vigili del fuoco hanno operato a lungo, prima per abbassare il calore all’interno del silos, monitorando le temperature con la termocamera, e successivamente per mettere in sicurezza tutta l’area interessata dal rogo.

