Lavoro, reddito, pubblico: all’Ospedale di Torrette presidio informativo di Rifondazione Comunista

ANCONA – Il Partito della Rifondazione Comunista, nell’ambito della campagna nazionale di informazione su temi quali il lavoro, il pubblico, il reddito per tutte e tutti, venerdi 18 giugno, alle ore 9.30 del mattino, si troverà nei pressi dell’ospedale regionale di Torrette, per un presidio informativo sui temi della sanità, della scuola e della pubblica amministrazione .

“La pandemia – si legge in una nota – ha tolto i veli ideologici che coprivano la realtà del nostro paese, dopo campagne durate decenni, che sostenevano che il privato era bello, efficiente, meglio del pubblico.

Purtroppo, veli sostenuti da tutti i governi che si sono succeduti sia di centro-sinistra che destra.

“Noi invece sosteniamo:

Grandi investimenti europei nel pubblico. La riforma in senso progressivo del fisco, istituzione di una tassa sui grandi patrimoni, lotta all’evasione fiscale.

Un pubblico completamente rinnovato dalla partecipazione dei cittadini e dei lavoratori.

Assunzione di 1 milione di lavoratori e lavoratrici stabili e consistenti aumenti salariali per far entrare l’Italia in Europa e quindi negli standard europei.

Reinternalizzazione dei servizi dati in appalto

Cancellazione di tutte le forme di precarietà

Eliminazione nella Pubblica amministrazione di tutti gli ostacoli occupazionali, professionali, e salariali, alla piena parità di genere.

“Il vento neoliberista che ha soffiato sull’Europa, può essere fermato, ora abbiamo una opportunità. Noi – conclude Rifondazione Comunista – vogliamo coglierla con le nostre proposte, aperti al confronto con quanti, singoli lavoratori, sindacati, associazioni, sentono il bisogno di confrontarsi e lottare per il cambio di passo che è necessario perché tutto non torni come prima”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it